Яя Туре о Грозном: «Хотел обнять девушку для фото – запретили. Такие правила, надо привыкать»

Тренер рассказал о сложностях, которые у него возникли в Грозном.

– Тебя в Грозном что-нибудь удивило?

– Нет, думаю, нет. Все хорошо. Вполне приятный и дружелюбный город. Есть мечеть рядом с отелем, где я живу. Для начала совсем неплохо.

– Ты всегда ходишь в эту мечеть?

– Да, каждую пятницу.

– Религия играет большую роль в твоей жизни?

– Я с детства привык ходить в мечеть каждую пятницу. Это семейное: папа с мамой приучили меня к этому. Это сильно помогает. Как верующий человек, иногда в трудные моменты ты молишься. И тебе это помогает, ты чувствуешь себя отлично.

Для меня это по-человечески очень важно. Когда я был футболистом, всегда молился перед матчами. Я всегда молюсь перед чем-то важным. Когда я ездил по разным странам, было тяжело найти мечеть близко к дому.

– В Манчестере и Барселоне было не так?

– В Барселоне было совсем тяжело, потому что я жил очень далеко. Еще и пробки… В Манчестере было проще, не так далеко: минут 10-15. Но в Барселоне с пробками в центре города можно было ехать и 45 минут, и час.

А еще надо было успевать между тренировками или после тренировок. Это довольно тяжело, потому что по пятницам мы с мусульманскими братьями молимся в одно и то же время – в 13:30. Если пропускаешь, это не очень хорошо.

– Давай про Чечню. Этот регион сильно отличается от других в России и Украине? Как тебе здесь? Например, здесь нельзя носить шорты!

– Да-да! Поэтому я так одет – хожу в штанах и в носках.

В лифте я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Я забыл об этом! Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии – нет, в Дубае – можно. Но здесь с этим строже. Такие правила, надо привыкать, ты ничего не поменяешь, – сказал Туре.

«Грозный – самый безопасный город России». Даниил Уткин о жизни в Чечне