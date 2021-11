Капитан позаботился о журналистах, которые пишут о команде, и накормил их пиццей.

«Кэпиталс» провели занятие в своем тренировочном комплексе, после которого россиянин в хоккейной экипировке принес в пресс-центр журналистам пиццу.

«Когда ты голоден – ты голоден», – пошутил Овечкин.

Here’s the pic I should have used… pic.twitter.com/gmJMPNu3cl