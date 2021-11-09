ЭСК подтвердила удаление Клаудиньо: «Атака соперника прямой ногой угрожает его безопасности»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС опубликовала комментарий касательно удаления полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре РПЛ.
«Зенит» хотел добиться отмены удаления, однако ЭСК подтвердила, что главный судья Игорь Панин правомерно показал бразильцу красную карточку за фол на защитнике Арсене Адамове.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника.
Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» №95 Арсена Адамова», – сказано в комментарии.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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