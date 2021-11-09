ЭСК подтвердила удаление Клаудиньо: «Атака соперника прямой ногой угрожает его безопасности»

Экспертно-судейская комиссия при президенте опубликовала комментарий касательно удаления полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре .

«Зенит» хотел добиться отмены удаления, однако ЭСК подтвердила, что главный судья Игорь Панин правомерно показал бразильцу красную карточку за фол на защитнике .

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника.

Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» №95 Арсена Адамова», – сказано в комментарии.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Таким тоскливым «Зенит» не был давно: антирекорд по xG, удаление Клаудиньо (первая в карьере), чуть не заработавший красную Ракицкий