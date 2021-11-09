Футболистка «ПСЖ» Диалло задержана по подозрению в организации нападения на одноклубницу из-за конкуренции в составе

Игрок женской команды «ПСЖ» Амината Диалло задержана по подозрению в причастности к нападению на партнера по команде Кейру Амрауи.

Вечером 4 ноября Амрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой. Диалло была за рулем автомобиля.

Примерно в 22:00 к машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Амрауи на улицу.

Сообщается, что преступники били футболистку арматурой по ногам. Спустя какое-то время они скрылись. Амрауи была доставлена в больницу.

Диалло подозревают в том, что именно она наняла нападавших, чтобы избавиться от конкурентки за место в составе .