Усик побил Джошуа, «Ман Сити» победил «Челси», осечки «МЮ», «Ливерпуля» и «Реала», Семин ушел из «Ростова» и другие новости утра

1. В 9-м туре РПЛ «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» выиграл у «Уфы» (2:0), «Локомотив» и «Химки» не забили голов (0:0). Дзюба обошел Кержакова, забив 140-й гол в чемпионате России, до рекорда Веретенникова – 3 мяча.

2. Украинский боксер Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе. Околи нокаутировал Прашовича и результаты других боев в Лондоне.

3. В 6-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» нанес поражение «Челси» (1:0). «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (0:1), Бруну не забил пенальти на 93-й минуте. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» (3:3).

4. Семин покинул пост главного тренера «Ростова» – у него 1 победа в 7 матчах. 74-летний Юрий Павлович не собирается завершать карьеру.

5. В КХЛ «Магнитка» победила ЦСКА (4:0), «Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4:2), «Локомотив» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 Б), СКА на выезде одолел минское «Динамо» (2:1 ОТ), Тимкин ударил судью по лицу и был удален до конца матча.

6. В 7-м туре чемпионата Испании «Реал» дома не справился с «Вильярреалом» (0:0), а «Атлетико» уступил аутсайдеру «Алавесу» (0:1).

7. На Гран-при России Норрис взял первый поул в карьере, Сайнс – 2-й, Расселл – 3-й, Мазепин – 19-й.

8. В 6-м туре чемпионата Италии «Интер» и «Аталанта» Миранчука поделили очки (2:2), Алексей снова провел весь матч в запасе. «Милан» победил «Специю» (2:1), Даниэль Мальдини забил в первом матче в старте «россонери» в Серии А – династия!

9. Шесть российских городов готовы провести Олимпиаду-2036, Ростов-на-Дону и Владивосток уже разрабатывают заявки.

10. Кубок Лэйвера. Рублев и Циципас обыграли Изнера и Кириоса, Медведев разгромил Шаповалова.

11. Владимир Путин предложил подумать о проведении еще одного ЧМ по футболу в России. Эту мысль президент РФ озвучил на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий.

12. Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Серохвостов – 2-й, Цветков – 34-й, Елисеев – 35-й. Казакевич победила у женщин, Резцова – 2-я, Нигматуллина – 4-я, Куклина – 6-я.

13. Выставочные матчи НХЛ. Два очка Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту», «Торонто» победил «Монреаль».

14. Алджамейн Стерлинг из-за травмы выбыл с титульного реванша против Петра Яна на UFC 267. Россиянин может подраться с Кори Сэндхагеном за временный титул UFC.

15. В 6-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» дома уступила «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:1), «Байер» Андрея Лунева победил «Майнц» (1:0), «РБ Лейпциг» разгромил «Герту» (6:0).

16. Алина Загитова снова будет ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.

17. В 8-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» без Месси победил «Монпелье» (2:0), выиграв 8-й матч подряд в лиге, а «Лион» и «Лорьян» сыграли вничью (1:1).

18. Тардиф сменил Фазеля на посту президента ИИХФ. Он второй в истории представитель Франции во главе мирового хоккея. А Фазель получит должности в ФХР и КХЛ.

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