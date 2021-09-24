КХЛ. «Магнитка» против ЦСКА, «Локомотив» примет «Салават», СКА в гостях у минского «Динамо»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Витязь Трактор Амур Автомобилист Торпедо результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Сочи Хоккей

В очередной игровой день в КХЛ «Магнитка» сыграет с ЦСКА, «Торпедо» – с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять «Салавату Юлаеву», СКА проведет гостевой матч с минским «Динамо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Барыс – Сибирь
Дата проведения
25 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – ЦСКА
Дата проведения
25 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Трактор
Дата проведения
25 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Сочи
Дата проведения
25 сентября, 16.00, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Динамо Москва
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Амур
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – СКА
Дата проведения
25 сентября, 17.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Салават Юлаев
Дата проведения
25 сентября, 17.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные