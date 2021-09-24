КХЛ. «Магнитка» против ЦСКА, «Локомотив» примет «Салават», СКА в гостях у минского «Динамо»

В очередной игровой день в КХЛ «Магнитка» сыграет с , – с московским «Динамо», будет противостоять , СКА проведет гостевой матч с минским .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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