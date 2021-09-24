КХЛ. «Магнитка» против ЦСКА, «Локомотив» примет «Салават», СКА в гостях у минского «Динамо»

В очередной игровой день в КХЛ «Магнитка» сыграет с ЦСКА, «Торпедо» – с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять «Салавату Юлаеву», СКА проведет гостевой матч с минским «Динамо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.00, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.30, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.