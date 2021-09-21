Экс-президент ИИХФ Фазель получит должности в ФХР и КХЛ («Матч ТВ»)

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель получит должности в и .

Как сообщает «Матч ТВ», о конкретных должностях Фазеля в российском хоккее будет объявлено позже.

Тем не менее, ожидается, что швейцарец, возглавлявший ИИХФ на протяжении последних 27 лет, будет задействован для усиления международной работы и выстраивания отношений с новым руководством международной федерации.

Люк Тардиф, победивший сегодня на выборах нового президента ИИХФ, много лет работал под началом Фазеля в совете этой организации.

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