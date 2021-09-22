Семин после ухода из «Ростова»: «Ни в коем случае не собираюсь завершать карьеру»

заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру после ухода из «Ростова».

«Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», – сказал Семин.

74-летний специалист возглавил «Ростов» в начале августа. При нем команда одержала 1 победу в 7 матчах.

Сегодня стало известно, что Семин решил уйти в отставку с поста тренера .

Семин ушел из «Ростова» – за неделю до «Локо». Отработал меньше двух месяцев, выиграл 1 матч из 7

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