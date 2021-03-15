Алина Загитова будет ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным (Sport24)

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу на .

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Алина будет работать в паре с олимпийским чемпионом-2002 . Первые съемки шоу запланированы на 28 сентября, премьера состоится 2 октября.

Загитова и Ягудин также были ведущими шоу в сезоне-2020.

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