Алина Загитова будет ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным (Sport24)

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Алина будет работать в паре с олимпийским чемпионом-2002 Алексеем Ягудиным. Первые съемки шоу запланированы на 28 сентября, премьера состоится 2 октября.

Загитова и Ягудин также были ведущими шоу в сезоне-2020.

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