Алина Загитова будет ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным (Sport24)

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Алина будет работать в паре с олимпийским чемпионом-2002 Алексеем Ягудиным. Первые съемки шоу запланированы на 28 сентября, премьера состоится 2 октября.
Загитова и Ягудин также были ведущими шоу в сезоне-2020.
Премьера Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: запиналась, волновалась и растерялась после шутки про пиццу
Что не так с образами Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»? Кажется, ей выбирают платья, которые подчеркивают недостатки фигуры