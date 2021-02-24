Панарин о Назарове: «Не хочется копать эти моменты, поленился ответить летом. Давайте расскажу следующим летом»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос касательно высказываний тренера Андрея Назарова, из-за которых хоккеист пропустил 9 матчей чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.
– Это не большой секрет, и я немного затянул с ответом.
Нужно было сказать об этом летом. А теперь думаю только о сезоне. И не хочется копать эти моменты.
Я снова скажу, что это не секрет, и я всем расскажу. Но повторюсь, что поленился сделать это летом, было чуть не до этого. А теперь уже совсем рядом сезон.
Мы опять возвращаемся к этому моменту, о котором не хотелось бы сейчас говорить.
Давайте я расскажу следующим летом. Ничего страшного не произошло. Все хорошо и все нормально.
– После этого инцидента что-то мешает вам говорить на политические темы?
– Нет, ничто не мешает. Просто я уже сделал выбор. Вообще инцидент заключался не в этом, – заявил Панарин.
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