Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «МЮ» примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»

В 6-м туре АПЛ сегодня сойдутся и . Кроме того, примет «Астон Виллу», а сыграет на выезде с «Брентфордом».

В воскресенье состоится дерби северного Лондона между и «Тоттенхэмом».

Завершится тур в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Брайтон».

Чемпионат Англии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Новый сериал Sports.ru: едем к каждому клубу АПЛ и рассказываем все о городах и традициях. Начинаем с «Ливерпуля»