Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «МЮ» примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»

В 6-м туре АПЛ сегодня сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси». Кроме того, «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Брентфордом».
В воскресенье состоится дерби северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».
Завершится тур в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Брайтон».
5-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 26 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Селхерст Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Новый сериал Sports.ru: едем к каждому клубу АПЛ и рассказываем все о городах и традициях. Начинаем с «Ливерпуля»