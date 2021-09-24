Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «МЮ» примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Норвич Сити Саутгемптон Лестер Бернли Брайтон Брентфорд Футбол

В 6-м туре АПЛ сегодня сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси». Кроме того, «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Брентфордом». 

В воскресенье состоится дерби северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».  

Завершится тур в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Брайтон». 

Чемпионат Англии

5-й тур

Челси – Манчестер Сити
Дата проведения
25 сентября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

Уотфорд – Ньюкасл
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

Эвертон – Норвич
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Лидс – Вест Хэм
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Лестер – Бернли
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Брентфорд – Ливерпуль
Дата проведения
25 сентября, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Саутгемптон – Вулверхэмптон
Дата проведения
26 сентября, 16.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Арсенал – Тоттенхэм
Дата проведения
26 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Брайтон
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Новый сериал Sports.ru: едем к каждому клубу АПЛ и рассказываем все о городах и традициях. Начинаем с «Ливерпуля»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные