Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Серохвостов – 2-й, Цветков – 34-й, Елисеев – 35-й

Сегодня на чемпионате России по летнему биатлону-2021 в Тюмени прошел мужской спринт. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов.
Чемпионат России по летнему биатлону-2021
Тюмень
Мужчины
Спринт
1. Эдуард Латыпов – 24.34,2 (1)
2. Даниил Серохвостов – 4,6 (1)
3. Денис Таштимеров – 17,5 (0)
4. Семен Сучилов – 26,6 (1)
5. Ильназ Мухамедзянов – 33,1 (1)
6. Евгений Сидоров – 49,1 (1)
7. Александр Поварницын – 51,6 (2)
8. Роман Сурнев – 56,4 (1)
9. Дмитрий Абашев – 59,6 (0)
10. Алексей Вагин – 1.03,7 (1)...
16. Василий Томшин – 1.24,7 (2)...
24. Андрей Вьюхин – 1.50,0 (4)...
34. Максим Цветков – 2.16,2 (3)
35. Матвей Елисеев – 2.20,3 (4)...
46. Вадим Филимонов – 3.00,8 (3)
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени