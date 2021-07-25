Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Серохвостов – 2-й, Цветков – 34-й, Елисеев – 35-й

Сегодня на чемпионате России по летнему биатлону-2021 в Тюмени прошел мужской спринт. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов.

Чемпионат России по летнему биатлону-2021

Тюмень

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов – 24.34,2 (1)

2. Даниил Серохвостов – 4,6 (1)

3. Денис Таштимеров – 17,5 (0)

4. Семен Сучилов – 26,6 (1)

5. Ильназ Мухамедзянов – 33,1 (1)

6. Евгений Сидоров – 49,1 (1)

7. Александр Поварницын – 51,6 (2)

8. Роман Сурнев – 56,4 (1)

9. Дмитрий Абашев – 59,6 (0)

10. Алексей Вагин – 1.03,7 (1)...

16. Василий Томшин – 1.24,7 (2)...

24. Андрей Вьюхин – 1.50,0 (4)...

34. Максим Цветков – 2.16,2 (3)

35. Матвей Елисеев – 2.20,3 (4)...

46. Вадим Филимонов – 3.00,8 (3)

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени