Владимир Зеленский о победе Усика: «Украина возвращает свое. Саня, спасибо»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе с победой над экс-чемпионом мира в тяжелом весе .

«Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO опять, как это и должно быть, принадлежат украинцу.

Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций.

Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа. Браво, чемпион», – написал Зеленский.

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