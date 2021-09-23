Владимир Зеленский о победе Усика: «Украина возвращает свое. Саня, спасибо»

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа Политика соцсети бокс Владимир Зеленский Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика с победой над экс-чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO опять, как это и должно быть, принадлежат украинцу.

Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций.

Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа. Браво, чемпион», – написал Зеленский.

Усик – второй в истории боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе

Александр Усик: «Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал» 

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