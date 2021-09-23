Владимир Зеленский о победе Усика: «Украина возвращает свое. Саня, спасибо»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика с победой над экс-чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
«Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO опять, как это и должно быть, принадлежат украинцу.
Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций.
Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа. Браво, чемпион», – написал Зеленский.
Усик – второй в истории боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе
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