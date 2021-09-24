Кубок Лэйвера. Рублев и Циципас играют с Изнером и Кириосом, Медведев разгромил Шаповалова

В Кубке Лэйвера-2021 играют сборная Европы и Мира. Все три предыдущих турнира выиграли европейцы.
В этом году за Европу выступают Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кириос.
Турнир продлится три дня. В первый день победа в матче стоит одно очко, во второй – два, в третий – три.
Вместо третьего сета играется решающий тай-брейк до 10 очков.
Laver Cup
Бостон, США
24 – 26 сентября 2021
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Европа – Мир – 9:1
24 сентября
Дневная сессия
Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир) – 6:3, 7:6
Маттео Берреттини (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир) – 6:7, 7:5, 10-8
Вечерняя сессия
Андрей Рублев (Европа) – Диего Шварцман (Мир) – 4:6, 6:3, 11-9
Джон Изнер/ Денис Шаповалов (Мир) – Александр Зверев/ Маттео Берреттини (Европа) – 4:6, 7:6, 10-1
25 сентября
Дневная сессия
Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос (Мир) – 6:3, 6:4
Александр Зверев (Европа) – Джон Изнер (Мир) – 7:6, 6:7, 10-5
Вечерняя сессия
Даниил Медведев (Европа) – Денис Шаповалов (Мир) – 6:4, 6:0
Андрей Рублев/ Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос/ Джон Изнер (Мир)