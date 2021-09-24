😲«МЮ» проиграл «Вилле» – 0:1. Бруну не реализовал пенальти на 93-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Победным стал гол защитника гостей Кортни Хоза. Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш мог сравнять счет, но не реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 сентября, 14.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 88 Хоз.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр (Линделеф, 67), Шоу (Диогу Далот, 34), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Кавани, 82), Роналду, Гринвуд.
Астон ВиллаМартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 86), Ингз (Буэндиа, 78), Уоткинс.
Предупреждения:
Шоу (29), Макгинн (66), Фред (77), Кэш (90).

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