😲«МЮ» проиграл «Вилле» – 0:1. Бруну не реализовал пенальти на 93-й минуте

потерпел поражение от (0:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Победным стал гол защитника гостей Кортни Хоза. Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш мог сравнять счет, но не реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.

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