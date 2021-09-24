😲«МЮ» проиграл «Вилле» – 0:1. Бруну не реализовал пенальти на 93-й минуте

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 6-го тура АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Победным стал гол защитника гостей Кортни Хоза. Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш мог сравнять счет, но не реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.
- Дата проведения
- 25 сентября, 14.30, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 0:1 – 88 Хоз.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр (Линделеф, 67), Шоу (Диогу Далот, 34), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Кавани, 82), Роналду, Гринвуд.
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Астон Вилла –
Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 86), Ингз (Буэндиа, 78), Уоткинс.