Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» примет «Крылья Советов», «Спартак» против «Уфы»

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В 9-м туре РПЛ в субботу «Химки» примут «Локомотив», «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» – с «Уфой». 

В воскресенье «Динамо» будет противостоять «Рубину», «Ростов» – «Ахмату», «Краснодар» сыграет с «Сочи». 

В понедельник «Урал» примет тульский «Арсенал», ЦСКА проведет гостевой матч с «Нижним Новгородом». 

Чемпионат России

9-й тур

Химки – Локомотив
Дата проведения
25 сентября, 14.00, «Арена Химки»
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Зенит – Крылья Советов
Дата проведения
25 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Уфа
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо – Рубин
Дата проведения
26 сентября, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Ахмат
Дата проведения
26 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Сочи
Дата проведения
26 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Арсенал Тула
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Нижний Новгород – ЦСКА
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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