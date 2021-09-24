Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» примет «Крылья Советов», «Спартак» против «Уфы»

В 9-м туре РПЛ в субботу «Химки» примут , сыграет с «Крыльями Советов», – с «Уфой».

В воскресенье «Динамо» будет противостоять «Рубину», «Ростов» – «Ахмату», «Краснодар» сыграет с «Сочи».

В понедельник «Урал» примет тульский , проведет гостевой матч с «Нижним Новгородом».

Чемпионат России

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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