Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» примет «Крылья Советов», «Спартак» против «Уфы»

В 9-м туре РПЛ в субботу «Химки» примут «Локомотив», «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» – с «Уфой».
В воскресенье «Динамо» будет противостоять «Рубину», «Ростов» – «Ахмату», «Краснодар» сыграет с «Сочи».
В понедельник «Урал» примет тульский «Арсенал», ЦСКА проведет гостевой матч с «Нижним Новгородом».
9-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 27 сентября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.