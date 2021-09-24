Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Алавеса», «Севилья» против «Эспаньола», «Реал» примет «Вильярреал»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Кадис Райо Вальекано Эльче Гранада Футбол

В 7-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Алавесом» на выезде, «Севилья» примет «Эспаньол», «Реал»«Вильярреал»

В воскресенье «Барселона» сыграет с «Леванте», «Реал Сосьедад» – с «Эльче». 

Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Гранада». 

Чемпионат Испании

7-й тур

Алавес – Атлетико
Дата проведения
25 сентября, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика

Валенсия – Атлетик
Дата проведения
25 сентября, 17.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

Севилья – Эспаньол
Дата проведения
25 сентября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Реал Мадрид – Вильярреал
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Мальорка – Осасуна
Дата проведения
26 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

Барселона – Леванте
Дата проведения
26 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Реал Сосьедад – Эльче
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Райо Вальекано – Кадис
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

Бетис – Хетафе
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

Сельта – Гранада
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Ла Лиги

Таблица Ла Лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные