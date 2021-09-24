Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Алавеса», «Севилья» против «Эспаньола», «Реал» примет «Вильярреал»

В 7-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Алавесом» на выезде, «Севилья» примет «Эспаньол», «Реал» – «Вильярреал».
В воскресенье «Барселона» сыграет с «Леванте», «Реал Сосьедад» – с «Эльче».
Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Гранада».
7-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 26 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Балаидос»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.