Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Алавеса», «Севилья» против «Эспаньола», «Реал» примет «Вильярреал»

В 7-м туре чемпионата Испании сыграет с «Алавесом» на выезде, примет «Эспаньол», «Реал» – .

В воскресенье сыграет с «Леванте», – с «Эльче».

Завершится тур в понедельник матчем – «Гранада».

Чемпионат Испании

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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