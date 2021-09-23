Усик против Джошуа, Околи – Прашович и другие бои в Лондоне

В Лондоне на арене Tottenham Hotspur Stadium проходит боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе (24-1, 22 КО) выйдет в ринг против (18-0, 13 КО).

В со-главном событии чемпион WBO в первом тяжелом весе Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) проведет защиту титула в поединке против Дилан Прашович (15-0, 12 КО).

Другие бои:

Каллум Смит (27-1, 19 КО) – Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО).

Кэмпбелл Хаттон (3-0, 0 КО) – Сонни Мартинес (2-4, 0 КО).

Главное событие стартует к 23:55 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ,

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