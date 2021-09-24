🔝«Ман Сити» победил «Челси» благодаря голу Габриэла в гостях – 1:0

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Сегодня «Челси» потерпел поражение «Манчестер Сити» (0:1) в рамках центрального матча 6-го тура АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Победный гол забил нападающий Габриэл Жезус в начале второго тайма.

Челси – Манчестер Сити 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 сентября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 53 Габриэл Жезус.
ЧелсиМенди, Джеймс (Тиаго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Марез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Лапорт (65), Алонсо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84), Рубен Диаш (90).

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