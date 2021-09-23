Директор «Самбо-70» о ведущих концерта в честь юбилея школы: «У Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская»

Директор центра спорта и образования объяснил, почему олимпийская чемпионка Алина Загитова не была ведущей концерта в честь 50-летнего юбилея школы.

Церемонию провела двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В паре с ней работал ринг-анонсер Александр Белый. Загитова наблюдала за концертом из зрительного зала.

«Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская.

Все остались очень довольны. Концерт сам тоже прошел динамично. Мало кому может повезти вывести столько народу на кремлевскую площадь.

Очень довольны концертом, клятву все произнесли на верность родине. Обстановка была очень дружелюбная.

Липницкую мы на концерт приглашали, но ее не было. У нас с ней хорошие отношения. Наверное, из-за ребенка пропустила», — сказал Лайшев

Загитова и Медведева – на юбилее школы: Женя вела концерт в ярком платье, Алина аплодировала с первого ряда, обе получили медали