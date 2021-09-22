Семин подал в отставку с поста тренера «Ростова»

Теги Ростов Юрий Семин премьер-лига Россия отставки Арташес Арутюнянц Футбол

Юрий Семин решил покинуть пост главного тренера «Ростова».

Совместное решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба Арташеса Арутюнянца, сообщает пресс-служба дончан.

Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Ростов» в начале августа, с ним был подписан контракт на 2 года.

При Семине «Ростов» одержал 1 победу в 7 матчах. Последней игрой для 74-летнего специалиста во главе южан стал матч против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Напомним, Семин сменил в «Ростове» Валерия Карпина, который в начале сезона ушел на работу в должности главного тренера сборной России.

Интервью с Семиным о жизни смотрите на ютуб-канале «Sports Интервью»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные