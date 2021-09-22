Семин подал в отставку с поста тренера «Ростова»

Юрий Семин решил покинуть пост главного тренера «Ростова».
Совместное решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба Арташеса Арутюнянца, сообщает пресс-служба дончан.
Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Ростов» в начале августа, с ним был подписан контракт на 2 года.
При Семине «Ростов» одержал 1 победу в 7 матчах. Последней игрой для 74-летнего специалиста во главе южан стал матч против «Чайки» (0:1) в Кубке России.
Напомним, Семин сменил в «Ростове» Валерия Карпина, который в начале сезона ушел на работу в должности главного тренера сборной России.
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