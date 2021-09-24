Тардиф сменил Фазеля на посту президента ИИХФ. Он второй в истории представитель Франции во главе мирового хоккея

Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф избран новым президентом на конгрессе международной федерации в Санкт-Петербурге.

Он одержал победу в 4-м туре выборов, опередив президента хоккейного союза Германии Франца Райндля.

Тардиф сменил на посту главы международной федерации швейцарца Рене Фазеля, занимавшего эту должность с 1994 года.

68-летний функционер является уроженцем Канады и имеет два гражданства. В Европу Тардиф переехал в возрасте 22 лет. В качестве игрока долго выступал за французские клубы «Шамони» и «Руан».

С 2006 года Тардиф возглавляет Французскую федерацию хоккея, а в совет ИИХФ впервые был избран в 2012 году. Там он занял должность казначея.

Тардиф – второй в истории представитель Франции во главе международного хоккея. Первым был Луи Магнус, возглавивший международную федерацию сразу после ее создания в 1908 году.

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