«Дзюба притворился дельфином. Как двухметрового амбала уронить эфемерным касанием?» Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»

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Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче против «Зенита» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбу, а тот захотел упасть – и упал.

Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином.

ВАР в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание – вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет.

Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков все свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Этот момент – просто его видение эпизода», – сказал Федотов.

Матч обслуживала бригада Виталия Мешкова.

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