«Дзюба притворился дельфином. Как двухметрового амбала уронить эфемерным касанием?» Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»

Бывший арбитр прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота в матче против «Зенита» (1:2) в 9-м туре .

«Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбу, а тот захотел упасть – и упал.

Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином.

ВАР в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание – вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет.

Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков все свистит в одну сторону и как-то тащит . Этот момент – просто его видение эпизода», – сказал Федотов.

Матч обслуживала бригада .