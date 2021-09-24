«Дзюба притворился дельфином. Как двухметрового амбала уронить эфемерным касанием?» Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче против «Зенита» (1:2) в 9-м туре РПЛ.
«Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбу, а тот захотел упасть – и упал.
Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином.
ВАР в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание – вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет.
Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков все свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Этот момент – просто его видение эпизода», – сказал Федотов.
Матч обслуживала бригада Виталия Мешкова.
Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021