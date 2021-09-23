Мучения «Барсы», победа ЦСКА и гол Заболотного, новый глава судей в России, Трусова выиграла короткую в Сызрани и снялась, Малкин пропустит 2 месяца и другие новости

1. «Барселона» продолжает испытывать терпение болельщиков: каталонцы не смогли забить «Кадису» (0:0), а Френки де Йонга удалили во 2-м тайме, когда он схватил две желтые за 4 минуты. Роналд Куман тоже получил красную перед самым финальным свистком. Таким образом, «Барса» не может победить уже три матча подряд. С «Кадисом» тоже мрачная серия: две ничьих и поражение в трех последних матчах.

2. В Бетсити Кубке России ЦСКА разгромил ижевский «Зенит», «Урал» в гостях победил «Торпедо» Владимир. Антон Заболотный забил во 2-м матче подряд. У него 3 гола в 8 играх за ЦСКА.

3. РФС назначил португальца Витора Перейру главой департамента судейства. Соглашение – на два сезона. Перейра уже сообщил, что у российских судей появятся специальные представители, чтобы давать интервью.

4. КХЛ. СКА проиграл «Салавату», московское «Динамо» победило «Сочи», ЦСКА уступил «Трактору»

5. «Наполи» Лучано Спаллетти продолжает царить в Италии: клуб с общим счетом 14:2 выиграл все 5 матчей в Серии А и лидирует в таблице. «Рома» победила «Удинезе».

6. Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани, Туктамышева – 2-я, Яметова – 3-я, Свириденко – 4-я. Правда, затем Трусова снялась по медицинским показаниям.

У мужчин в короткой программе первое место занял Александр Самарин, Савосин – 2-й, Гуменник – 4-й.

На турнире Nebelhorn Trophy, где разыгрываются заключительные квоты на Олимпийские игры в Пекине, после короткой программы у мужчин лидирует американец Винсент Чжоу, россиянин Марк Кондратюк занимает 5-е место. У женщин в короткой программе победила американская фигуристка Алиса Лью.

7. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит минимум два месяца. Его оперировали в июне.

8. Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча, один из них – условно. Тренер оскорбил судью в игре с «Ахматом».

9. Четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте задержан с наркотиками. Он был информатором World Athletics.

10. «Барселона» купила 17-летнего Эмре Демира за 2 млн евро и бонусы, отступные – 400 млн. Хавбек останется в Турции на сезон.

11. Олимпиада-2022, скорее всего, пройдет при пустых трибунах. Решение ожидается в октябре.

12. «Телеспорт» отказался продать «Матч ТВ» права на показ игр сборной России в 2021-м. Также стало известно, что «Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равном показе матчей ЧМ-2022.

13. «Хаас» объявил о контрактах с пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером на 2022 год.

14. Тьерри Анри – кандидат на пост тренера «Барселоны», пишет Mundo Deportivo.

15. Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру в 36 лет.

16. Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче открытия, отыгравшись с «-21», ЦСКА уничтожил «Цмоки-Минск».

17. Жена форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кэйна обвинила его в насилии. Он принудил ее к оральному сексу после похорон дочери.

18. «Локомотив» займется изучением генома футболистов.

Цитаты дня.

Александр Овечкин: «В Америке у меня много друзей, любимое дело. Но дома я чувствую себя в России»

Татьяна Лебедева: «Если у тебя родители не олигархи, спорт – это самый очевидный путь выбиться в люди, пусть и непростой»

Клаудиньо об адаптации в «Зените»: «Я в самом популярном и титулованном клубе России, все складывается хорошо»

Станислав Поздняков: «Цифры оптимистично дают понять, что в Пекине-2022 мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран»

Роналдо о Суперлиге: «Идея неплохая. Мы хотим видеть топ-матчи. Протесты были, вероятно, потому, что все плохо объяснили»

Журавель о рэпе «Матч ТВ» со словами «даже Дзюба не подрочит»: «Подколоть, улыбнуться, зацепить – ради этого он и делался»

«Уйти в платную подписку российский футбол не может. Будет очень ограниченная аудитория». Директор «Тинькофф Банк» о тендере

Геннадий Орлов: «Уважаем мнение Путина, но Карпин прав – я тоже против лимита. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта»