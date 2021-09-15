«Барселона» ищет нового тренера, Пеле попал в реанимацию, Холанда обвинили в высокомерии, Роналду переехал не из-за овец и другие новости

1. Сколько протянет Роналд Куман в «Барселоне»? Публично клуб отрицает, что тренеру грозит отставка, однако инсайдеры уверены – поиск преемника уже ведется. Более того, Куману еще в июне прямо говорили, что попробуют найти нового тренера, что сильно задело нидерландца.

2. Легендарный Пеле вновь попал в реанимацию. У бразильца кислотный рефлюкс, однако его дочь просит не переживать: «Папа идет на поправку».

3. Эрлинга Холанда уличили в звездной болезни – капитан сборной Гибралтара Рой Чиполина просил у норвежца футболку для ребенка, но тот его просто проигнорировал.

4. Криштиану Роналду был вынужден опровергать болтовню о том, что переехал из-за блеяния овец. Эта история, судя по всему, оказалась выдумкой журналистов. Впрочем, Патрис Эвра успел потроллить португальца.

5. «Реал» показал изумрудно-зеленую третью форму. Всем понравилось, все в восторге. А вот Puma пришлось извиняться за дизайн третьего комплекта «Боруссии».

6. «Реал», «Барса» и «Атлетик» обжалуют сделку Примеры с инвестфондом CVC. Лига стоит на своем, утверждая, что остальные 39 клубов ее поддерживают.

7. Убыток «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21 составил 92,2 миллиона фунтов. Скоро, возможно, будет шанс разгрузить ведомость, ведь Райола вновь жирно намекнул на уход Погба.

8. В КХЛ «Адмирал» одержал первую победу после возвращения, обыграв «Северсталь». «Авангард» был сильнее «Автомобилиста».

9. «Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ 40 миллионов рублей за телеправа.

10. Пеп Гвардиола отказался извиняться за свои слова о низкой посещаемости матчей «Манчестер Сити».

11. Малиновский не вызван в сборную Украины из-за конфликта с тренером Петраковым.

12. Федор Емельяненко рассказал, почему так и не попал в UFC.

13. Никита Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». Сообщалось, что он готов снизить требования по зарплате, чтобы договориться с клубом НХЛ. СКА просит у «Ак Барса» за Морозова не деньги, а кого-то из молодых игроков – Воронкова или Сафонова.

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