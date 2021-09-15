Роналду сменил дом не из-за блеяния овец: «История полностью сфабрикована»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил жилье не из-за неудобств, связанных с соседством с овцами.

«История полностью сфабрикована. Мы не комментируем никакие личные вопросы», – говорится в заявлении пресс-службы Роналду.

Ранее таблоид The Sun утверждал, что 36-летний португалец и его семья сменили особняк, в котором прожили всего неделю после переезда в Манчестер, из-за того, что рано утром овцы блеяли и шумели, мешая спать и отдыхать.

Криштиану сейчас перебрался в дом экс-форварда «МЮ» Энди Коула.

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