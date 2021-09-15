Тина Канделаки: «Нашими спортсменами никто не занимается в плане маркетинга. В США это серьезный рынок. «Матч ТВ» решил изменить традицию»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» рассказала о разнице отношения к спортсменам в России и США.

«Большая проблема неузнаваемости наших спортсменов, о чем нам сообщил ВЦИОМ перед Олимпиадой, заключается в том, что ими никто не занимается. Ни с точки зрения маркетинга, ни с точки зрения пиара.

В США это очень серьезный рынок, благодаря которому все люди, попавшие в машину большого спорта, обречены становиться ролевыми моделями. Они демонстрируют расширение границ собственных возможностей и эффективность социальных лифтов.

У нас на системной основе делать это не принято. Поэтому мы на решили изменить эту неверную традицию. Мы пробуем практически всех олимпийцев на роли ведущих и корреспондентов, чтобы вы регулярно видели полюбившихся вам спортсменов.

Любуйтесь! Невероятный Максим Храмцов. Звезда на додянге – звезда в эфире», – написала Канделаки, показав выступление в роли ведущего олимпийского чемпиона по тхэквондо.