Журова об иске шахматистки Гаприндашвили к Netflix: «Сексизм и угнетение грузин в СССР? Похоже, у нее большие планы»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix.

Гаприндашвили считает, что фраза из сериала «Ход королевы» о том, что она никогда не играла против мужчин, является ложной и сексистской.

«Обвинения в сексизме? Сейчас это на слуху, поэтому такие темы привлекут внимание. Но тут больше вопрос не сексизма, а вопрос пропаганды. Этот сериал – художественный вымысел. В этом случае достоверность не должна быть 100% подтверждена. Был бы он документальным, тогда, пожалуй, был бы шанс опротестовать представленные в нем факты», – сказала Журова.

Шахматистку также не устроило, что ее назвали русской.

«Netflix знал, что она грузинка, и что грузины пострадали от российского господства, когда были частью Советского Союза, а затем подверглись вторжению со стороны России», – говорится в иске.

«Угнетение грузин в СССР? Похоже, у нее большие планы на иск. Она сейчас живет в Грузии, поэтому в заявлении есть и сексизм, и угнетение.

Грузинская шахматная школа была очень сильной в Советском Союзе. Если говорить про Гаприндашвили, ее рейтинг был очень высок среди мужчин. Ее в СССР очень уважали, и было неважно, какой национальности она была», – отметила экс-конькобежка.

«Считаю, что факты, указанные даже в художественных фильмах, необходимо заранее согласовывать. Поэтому если с Гаприндашвили ничего не согласовали, тогда американцы поступили с ней очень неправильно», – добавила Журова.

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