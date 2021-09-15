Фабио Капелло: «Российские игроки не способны конкурировать с европейскими. Они не выдерживают интенсивности современного футбола»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о том, почему российские команды неудачно выступают в еврокубках.

На неделе проиграл «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов. В Лиге Европы уступил «Легии» (0:1), а сыграл ничью с «Марселем» (1:1).

«Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», – сказал Капелло.