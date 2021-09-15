Джейми Каррагер: «Роналду не превратит «МЮ» в команду, которая выиграет титул. Он создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, как переход повлияет на «Манчестер Юнайтед».

«Понятна вся эйфория от возвращения Роналду на «Олд Траффорд», но он создаст для Оле-Гуннара Сульшера столько же проблем, сколько и решит.

Роналду может оказаться более удачным трансфером для , чем для . Более важный вопрос для «МЮ» заключается в том, приблизит ли их приезд Роналду к тому, чтобы стать командой, которая способна бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Судя по стартовым матчам, хотя они и победили в 3 из 5 игр, я бы сказал, что нет. Умение Роналду в одиночку выигрывать матчи точно сделает «МЮ» сильнее. Но его переход не превратит «Юнайтед» в команду, которая выиграет титул.

Роналду не добавит их игре стиля, которого «Юнайтед» все еще не хватает», – написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Джейми Каррагер: «Роналду точно не величайший игрок. Он делает то, что могут другие, Месси может сделать то, чего ты никогда не видел»