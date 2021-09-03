Малиновский не вызван в сборную Украины. У него конфликт с тренером Петраковым

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал 25 игроков на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

В составе нет хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. У него, напомним, конфликт с Петраковым.

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Резервный список: Георгий Бущан, Андрей Лунин (вратари), Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко (защитники), Владислав Кочергин, Владислав Калитвинцев, Александр Пихаленок (полузащитники).

национальной команды начнется 4 октября. 9-го числа Украина проведет выездную встречу с Финляндией, а 12-го – примет во Львове Боснию и Герцеговину.

Малиновский о сборной Украины и Петракове: «Удивительно, что на всеобщее обсуждение вынесены вопросы, которые решаются внутри команды»