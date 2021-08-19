«Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ 40 млн рублей за телеправа

На этой неделе стало известно, что Единая лига ВТБ и телеканал «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве.

По словам президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко, телевизионные права на матчи турнира обошлись «Матч ТВ» в 40 миллионов рублей.

«Перед началом нового сезона мы подписали контракт с о телевизионных правах. Общая сумма превышает 40 миллионов рублей», – сказал Кущенко.

В августе сообщалось, что переговоры о телеправах между сторонами проходят непросто. Лига ВТБ рассчитывала получить вознаграждение за показ своих матчей, но «Матч ТВ» не хотел платить.

«До этого сезона они не платили нам ничего, но пришлось подвинуться. Поэтому мы с ними перезаключили контракт, и это не конечная цифра, я уверен», – отметил почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов.

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