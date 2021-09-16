СКА хочет получить от «Ак Барса» за Морозова не деньги, а кого-то из молодых игроков – Воронкова или Сафонова («Хоккей без зрителей»)

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СКА ведет переговоры с «Ак Барсом» по поводу возможного обмена форварда Ивана Морозова

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», клуб из Санкт-Петербурга хочет получить не денежную компенсацию, а кого-то из молодых игроков казанцев. Например, форварда Дмитрия Воронкова или Илью Сафонова. 

21-летний Морозов еще не играл за СКА в этом сезоне КХЛ. В августе хоккеиста отправили в ВХЛ.

За «СКА-Неву» он провел четыре матча в текущем сезоне и набрал 5 (1+4) очков.

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