СКА хочет получить от «Ак Барса» за Морозова не деньги, а кого-то из молодых игроков – Воронкова или Сафонова («Хоккей без зрителей»)

СКА ведет переговоры с «Ак Барсом» по поводу возможного обмена форварда .

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», клуб из Санкт-Петербурга хочет получить не денежную компенсацию, а кого-то из молодых игроков казанцев. Например, форварда или Илью Сафонова.

21-летний Морозов еще не играл за СКА в этом сезоне . В августе хоккеиста отправили в ВХЛ.

За «СКА-Неву» он провел четыре матча в текущем сезоне и набрал 5 (1+4) очков.

Иван Морозов близок к переходу в «Ак Барс» из СКА в обмен на денежную компенсацию

СКА требовал у «Ак Барса» Воронкова или Галимова в качестве компенсации за Хафизуллина (Sport24)