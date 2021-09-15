Пеп не извинится за то, что звал болельщиков «Ман Сити» на стадион: «Если не хочешь приходить – не надо»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что не будет извиняться за призыв приходить на стадион. 

После матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (6:3) каталонец намекнул, что ему хотелось бы видеть больше болельщиков на стадионе. В тот вечер на «Этихаде» было 38062 зрителя

«Я бы хотел, чтобы больше людей пришло на следующую игру в субботу. Они нам понадобятся, потому что мы устанем. Я приглашаю всю нашу публику в следующую субботу к 15:00 посмотреть матч», – сказал тогда Гвардиола.

В ответ глава клуба болельщиков «Манчестер Сити» Кевин Паркер заявил: «Посещаемость в целом отличная. Гвардиола не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00. Он лучший тренер в мире. Но я думаю, что он должен заниматься именно тренерской деятельностью»

«Сказал ли я после игры с «Лейпцигом», мол, разочарован тем, что стадион не переполнен? Интерпретация есть интерпретация. Я не собираюсь извиняться за то, что сказал. Я сказал, что мы будем рады и нам нужна поддержка.

Неважно, сколько людей приходит, но я приглашаю прийти и насладиться игрой, потому что нам нужна поддержка. Я благодарен за поддержку в матче против «Лейпцига». Если ты не можешь приехать, не приезжай. Если хочешь приехать, это честь для нас, если не хочешь – не надо», – сказал Гвардиола.

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