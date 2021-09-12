«Холанд может купить многое, но не сможет купить красивые поступки. Возможно, шум в медиа ударил ему в голову». Форвард сборной Гибралтара об отказе Эрлинга от обмена майками

Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч, играющий за «Хеднесфорд Таун» из 7-го английского дивизиона, рассказал, что форвард дортмундской и сборной Норвегии Эрлинг Холанд проявил неуважение к его партнеру по команде.

В марте Гибралтар принимал Норвегию в рамках квалификации ЧМ-2022 и проиграл со счетом 0:3. После матча капитан сборной Гибралтара Рой Чиполина подошел к Холанду и попросил футболку, но Эрлинг проигнорировал соперника.

После ответного матча отбора ЧМ-2022, в котором Норвегия разгромила соперника (5:1), ни один из игроков Гибралтара не подошел к Холанду в знак протеста.

«Никто из нас не хотел получить футболку Холанда, так что мы проигнорировали его. В марте, когда мы играли в Гибралтаре, наш капитан попросил у Холанда футболку.

Норвегия выиграла со счетом 3:0, но Холанд не забил ни одного. Его заменили после часа игры, и он был раздражен.

Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: «Мой маленький сын – твой огромный фанат. Не возражаешь, если мы поменяемся футболками?»

Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушел! Он может купить многое, но не может купить красивые поступки. Возможно, весь тот шум, который создают медиа, ударил ему в голову. У него была возможность осчастливить ребенка на день, месяц, год вперед, но он отказал.

Поэтому никто из сборной Гибралтара не хотел получить его футболку в Осло. Возможно, он сохранил ее как сувенир в честь своего хет-трика или подарил кому-то из болельщиков сборной Норвегии, потому что это был их первый домашний матч со зрителями после коронавируса», – сказал Стайч.