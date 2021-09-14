Нагельсманн о технологиях: «Футболу нужны революционные изменения, хватит прятаться за традициями. Мы отстаем от американского футбола»

Главный тренер «Баварии» высказался о необходимости внедрения современных технологий в футболе.

«Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.

Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений», – сказал Нагельсманн.

Отметим, что в американском футболе есть особые правила пользования такими наушниками.

В НФЛ когда команда заканчивает розыгрыш, у нее есть 40 секунд для начала очередного розыгрыша. Наушник у квотербека включается в момент начала отсчета этих 40 секунд и выключается за 15 секунд до их истечения.

Такое правило связано с нежеланием НФЛ давать тренерам возможность использовать наушник на протяжении всей игры.