Агент Гурцкая о лозунге «Федун, продай «Спартак»: «Глупость. Купит только госструктура, если получит указание»

Агент Тимур Гурцкая высказался о болельщиках , которые призывают продать клуб.

– Как вы смотрите на все эти истории с лозунгами «Федун, продай «Спартак»?

– Это глупость. Это глупость. Во-первых, я думаю, что некому [покупать], а, во-вторых, почему они [болельщики] должны вынуждать его продавать клуб?

Думаю, купить «Спартак» за адекватные деньги сегодня никто не захочет, потому что ты покупаешь билет на расходы. Госструктура только может захотеть, если получит указание.

Что значит «продай «Спартак»? Кто это говорит? Кавазашвили?

– Кричала вся трибуна, Калиниченко пишет в твиттере...

– Они говорят просто неумные вещи. Предложите ему такие деньги, чтобы он продал «Спартак», и он продаст «Спартак». Все в этой жизни покупается и продается. Это же бизнес.

Федун считает, что он достойно финансирует команду. В том году, когда они по весне заняли второе место, были только восторженные отклики, все на руках носили. Этот год начали плохо – опять «продай «Спартак».

Просто «Спартак» – это, к сожалению, такая команда, которая 24 на 7 держит в напряжении. И она тебе не дает расслабляться, – сказал Гурцкая.