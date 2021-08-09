«Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал». Федор о том, почему не подписал контракт с UFC

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко рассказал о причинах, которые не позволили ему подписать контракт с .

некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce.

Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт. Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня.

В итоге, я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство. Это могло длиться годы. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдет подобный процесс никто гарантий не дал.

Я вообще не понял смысла этой встречи, потому что у меня был действующий контракт. Вадиму Финкельштейну хотелось что-то услышать, какие-то цифры, поэтому он встречу сделал.

Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боев и все», – сказал Емельяненко.

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