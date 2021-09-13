Гусев готов снизить требования по зарплате, чтобы договориться с одним из клубов НХЛ

Форвард Никита Гусев пока не планирует возвращение в Россию, несмотря на многочисленные варианты в , сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, агенты хоккеиста нацелены на поиск варианта в Северной Америке.

Сообщается, что они не против снизить требования по зарплате, чтобы договориться с одним из клубов.

«Ситуация осложняется тем, что в НХЛ до сих пор остаются неподписанными несколько ограниченно свободных агентов первой величины, включая нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Это играет против хоккеистов более скромного статуса (для ), которые находятся без контракта», – сообщает издание.

В прошлом сезоне 29-летний Гусев играл за «Нью-Джерси» и «Флориду». Всего он провел 31 матч и набрал 10 (4+6) баллов.