Лапорта говорил Куману в июне, что берет 2-3 недели на поиск нового тренера «Барселоны»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Жоан Лапорта агенты Футбол

В Нидерландах сейчас показывают документальный фильм Força Koeman, посвященный уходу тренера Роналда Кумана из сборной в «Барселону».

В картине рассказали о деталях беседы Кумана с президентом клуба Жоаном Лапортой в июне о будущем. 

«Лапорта сказал, что ему нужно две-три недели, чтобы найти нового кандидата на пост тренера. И если он не найдет, Роналд сможет остаться», – сказал агент Кумана Роб Янсен в фильме.

«Мы всегда хорошо ладили. А потом президент говорит мне: «У меня все еще есть сомнения. Нам нужно больше времени, и мы будем искать другие варианты на тренерскую позицию. Конкретно не можем сказать.

Президент – это президент. Он здесь, чтобы принимать решения. Я ответил, мол, пусть скажет мне, что я недостаточно хорош, чтобы тренировать команду. И мы положим конец истории.

Я сказал: «Урегулируй вопрос, если я тебе не нужен. Но не оставляй меня с неопределенностью, говоря, что пойдешь и будешь искать другие варианты», – вспоминал Куман в документалке.

Янсен считает такое поведение Лапорты лицемерием: «Безумное и беспочвенное решение. Основанное только на его чувствах. Безумие... Я больше не разговаривал с Лапортой. Но, к счастью, люди вокруг него поспособствовали тому, что Куман остался. Итак, президент выступил перед медиа, заявив, что они будут и дальше работать вместе, что они друзья... Это лицемерие».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные