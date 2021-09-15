Лапорта говорил Куману в июне, что берет 2-3 недели на поиск нового тренера «Барселоны»

В Нидерландах сейчас показывают документальный фильм Força Koeman, посвященный уходу тренера Роналда Кумана из сборной в «Барселону».
В картине рассказали о деталях беседы Кумана с президентом клуба Жоаном Лапортой в июне о будущем.
«Лапорта сказал, что ему нужно две-три недели, чтобы найти нового кандидата на пост тренера. И если он не найдет, Роналд сможет остаться», – сказал агент Кумана Роб Янсен в фильме.
«Мы всегда хорошо ладили. А потом президент говорит мне: «У меня все еще есть сомнения. Нам нужно больше времени, и мы будем искать другие варианты на тренерскую позицию. Конкретно не можем сказать.
Президент – это президент. Он здесь, чтобы принимать решения. Я ответил, мол, пусть скажет мне, что я недостаточно хорош, чтобы тренировать команду. И мы положим конец истории.
Я сказал: «Урегулируй вопрос, если я тебе не нужен. Но не оставляй меня с неопределенностью, говоря, что пойдешь и будешь искать другие варианты», – вспоминал Куман в документалке.
Янсен считает такое поведение Лапорты лицемерием: «Безумное и беспочвенное решение. Основанное только на его чувствах. Безумие... Я больше не разговаривал с Лапортой. Но, к счастью, люди вокруг него поспособствовали тому, что Куман остался. Итак, президент выступил перед медиа, заявив, что они будут и дальше работать вместе, что они друзья... Это лицемерие».