«Реал», «Барса» и «Атлетик» сообщили об обжаловании сделки Ла Лиги с инвестфондом CVC

«Реал», и выступили с общим заявлением по поводу сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

«Барселона», «Атлетик» и объявляют об обжаловании соглашения, принятого ассамблеей Ла Лиги 12 августа 2021 года, которое касается сделки между лигой и CVC, поскольку это соглашение нарушает установленные правила.

Решение было принято в рамках процедуры, которая является в высшей степени неправильной и неуважительной, учитывая минимальные гарантии, особенно в сделке такой важности и масштаба», – говорится в заявлении.

Ранее Ла Лига продала 10% бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро. 90% суммы обещано клубам.

«Реал» объявил об исках в отношении Ла Лиги и инвестфонда CVC из-за заключенной ими сделки