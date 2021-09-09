Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой» – 5:2

В 4-м туре чемпионата на своем стадионе разгромил «Сельту» (5:2).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-трик и голевой пас в этой игре сделал форвард . Хавбек Эдуардо Камавинга забил в дебютной игре за «сливочных».

«Реал», набрав 10 очков, лидирует в таблице, опережая «Валенсию» и «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Севильи» и «Барселоны» по 7 очков – их очный матч был перенесен.

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