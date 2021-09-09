Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой» – 5:2

В 4-м туре чемпионата Испании «Реал» на своем стадионе разгромил «Сельту» (5:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хет-трик и голевой пас в этой игре сделал форвард Карим Бензема. Хавбек Эдуардо Камавинга забил в дебютной игре за «сливочных».
«Реал», набрав 10 очков, лидирует в таблице, опережая «Валенсию» и «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Севильи» и «Барселоны» по 7 очков – их очный матч был перенесен.
- Дата проведения
- 12 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 4 Санти Мина, 1:1 – 24 Бензема, 1:2 – 31 Серви, 2:2 – 46 Бензема, 3:2 – 54 Винисиус Жуниор, 4:2 – 72 Камавинга, 5:2 – 87, пенальти Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89), Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Бензема, Азар (Камавинга, 66), Винисиус Жуниор (Родриго, 89).
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Сельта –
Дитуро, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Мендес (Солари, 52), Серви (Нолито, 63), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 63).
- Предупреждения:
- Начо (32), Мурильо (43), Винисиус Жуниор (55), Араухо (63), Солари (63).