Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой» – 5:2

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сельта Ла Лига Sports.ru Санти Мина Франко Серви Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

В 4-м туре чемпионата Испании «Реал» на своем стадионе разгромил «Сельту» (5:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Хет-трик и голевой пас в этой игре сделал форвард Карим Бензема. Хавбек Эдуардо Камавинга забил в дебютной игре за «сливочных».

«Реал», набрав 10 очков, лидирует в таблице, опережая «Валенсию» и «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Севильи» и «Барселоны» по 7 очков – их очный матч был перенесен.

Реал Мадрид – Сельта 5:2 (1:2, 4:0)
Дата проведения
12 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Санти Мина, 1:1 – 24 Бензема, 1:2 – 31 Серви, 2:2 – 46 Бензема, 3:2 – 54 Винисиус Жуниор, 4:2 – 72 Камавинга, 5:2 – 87, пенальти Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89), Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Бензема, Азар (Камавинга, 66), Винисиус Жуниор (Родриго, 89).
СельтаДитуро, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Мендес (Солари, 52), Серви (Нолито, 63), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 63).
Предупреждения:
Начо (32), Мурильо (43), Винисиус Жуниор (55), Араухо (63), Солари (63).

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