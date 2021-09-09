Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Сельту», «Атлетико» вырвал победу у «Эспаньола» на 99-й минуте

В 4-м туре чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Мальорку» (2:0).
В воскресенье «Атлетико» в гостях обыграл «Эспаньол» (2:1) благодаря голу на 99-й минуте, «Реал» на своем стадионе встречается с «Сельтой».
Матчи «Севилья» – «Барселона» и «Вильярреал» – «Алавес» перенесены в связи с тем, что в ночь на 10 сентября по центральноевропейскому времени в Южной Америке прошли матчи квалификации ЧМ-2022 с участием футболистов из упомянутых клубов.
4-й тур
- Дата проведения
- 12 сентября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
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Эспаньол –
Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Recasens, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.
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Атлетико –
Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).
- Предупреждения:
- Эрмосо (31), Кондогбиа (82), Карраско (90), Жоау Феликс (90), Меламед (90).
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.15, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 8 Монкайола, 1:1 – 26 Макси Гомес, 1:2 – 51, автогол Аридане, 1:3 – 55 Гедеш, 1:4 – 73 Альдерете.
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Осасуна –
Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 82), Ибаньес (Роберто Торрес, 58), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 82), Брашанац, Торро (Чими Авила, 58), Монкайола, Кике Гарсия (Онтиверос, 82).
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Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 83), Гайя (Дуро, 46), Солер (Муса, 87), Гильямон, Черышев (Фулькье, 45), Васс, Гедеш (Маркос Андре, 87), Макси Гомес.
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Голы:
- 0:1 – 71 Ойарсабаль, 0:2 – 84, пенальти Ойарсабаль.
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Кадис –
Ледесма, Карселен (Кальдерон, 85), Кала, Маркос Мауро, Эспино, Сальви Санчес, Фали Хименес, Алекс Фернандес (Аларкон, 59), Йонссон (Осмайич, 59), Негредо (Хименес, 59), Собрино.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 90), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Субименди, 79), Мерино, Гевара, Порту (Янузай, 73), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль (Лобете, 90).
- Удаление:
- Кала (83).
- Дата проведения
- 12 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 4 Санти Мина, 1:1 – 24 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Модрич, Каземиро, Бензема, Азар, Винисиус Жуниор.
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 13 сентября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 39, пенальти Рохер Марти, 1:1 – 90 Гвардиола.
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк, Мартинес (Пепелу, 79), Кампанья (Мальса, 58), Мелеро, Кантеро (Дани Гомес, 59), Рохер Марти (Сон, 75), Моралес.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия, Меркеланс (Паласон, 14), Трехо (Унаи Лопес, 66), Гарсия, Сисс (Оскар Валентин, 66), Комесанья, Нтека (Бебе, 73).
- Дата проведения
- 11 сентября, 22.00, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 63), Венседор (Саррага, 63), Дани Гарсия (Весга, 73), Муниаин, Уильямс (Серрано, 83), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63).
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Мальорка –
Рейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Кубо (Пратс, 77), Дани Родригес, Баба (Батталья, 73), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Фер Ниньо.
- Предупреждения:
- Дани Гарсия (60), Баба (65), Седлар (87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.