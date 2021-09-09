Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Сельту», «Атлетико» вырвал победу у «Эспаньола» на 99-й минуте

В 4-м туре чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Мальорку» (2:0).

В воскресенье в гостях обыграл (2:1) благодаря голу на 99-й минуте, на своем стадионе встречается с «Сельтой».

Матчи – и – перенесены в связи с тем, что в ночь на 10 сентября по центральноевропейскому времени в Южной Америке прошли матчи квалификации ЧМ-2022 с участием футболистов из упомянутых клубов.

Чемпионат Испании

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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