Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Сельту», «Атлетико» вырвал победу у «Эспаньола» на 99-й минуте

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В 4-м туре чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Мальорку» (2:0).

В воскресенье «Атлетико» в гостях обыграл «Эспаньол» (2:1) благодаря голу на 99-й минуте, «Реал» на своем стадионе встречается с «Сельтой».

Матчи «Севилья»«Барселона» и «Вильярреал»«Алавес» перенесены в связи с тем, что в ночь на 10 сентября по центральноевропейскому времени в Южной Америке прошли матчи квалификации ЧМ-2022 с участием футболистов из упомянутых клубов.

Чемпионат Испании

4-й тур

Эспаньол – Атлетико 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
12 сентября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 де Томас, 1:1 – 79 Карраско, 1:2 – 90 Лемар.
ЭспаньолДиего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Recasens, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.
АтлетикоОблак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).
Предупреждения:
Эрмосо (31), Кондогбиа (82), Карраско (90), Жоау Феликс (90), Меламед (90).

 

Осасуна – Валенсия 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
12 сентября, 17.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Монкайола, 1:1 – 26 Макси Гомес, 1:2 – 51, автогол Аридане, 1:3 – 55 Гедеш, 1:4 – 73 Альдерете.
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 82), Ибаньес (Роберто Торрес, 58), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 82), Брашанац, Торро (Чими Авила, 58), Монкайола, Кике Гарсия (Онтиверос, 82).
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 83), Гайя (Дуро, 46), Солер (Муса, 87), Гильямон, Черышев (Фулькье, 45), Васс, Гедеш (Маркос Андре, 87), Макси Гомес.
Предупреждения:
Солер (28), Торро (33), Давид Гарсия (57), Эррера (75), Альдерете (81), Монкайола (89).

 

Кадис – Реал Сосьедад 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 71 Ойарсабаль, 0:2 – 84, пенальти Ойарсабаль.
КадисЛедесма, Карселен (Кальдерон, 85), Кала, Маркос Мауро, Эспино, Сальви Санчес, Фали Хименес, Алекс Фернандес (Аларкон, 59), Йонссон (Осмайич, 59), Негредо (Хименес, 59), Собрино.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель (Сальдуа, 90), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Субименди, 79), Мерино, Гевара, Порту (Янузай, 73), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль (Лобете, 90).
Предупреждения:
Негредо (17), Эспино (42), Кала (55).
Удаление:
Кала (83).

 

Реал Мадрид – Сельта 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
12 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Санти Мина, 1:1 – 24 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Модрич, Каземиро, Бензема, Азар, Винисиус Жуниор.
СельтаДитуро, Мальо, Араухо, Мурильо, Галан, Денис Суарес, Тапия, Мендес, Серви, Аспас, Санти Мина.

 

Хетафе – Эльче
Дата проведения
13 сентября, 21.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Бетис
Дата проведения
13 сентября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Райо Вальекано 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39, пенальти Рохер Марти, 1:1 – 90 Гвардиола.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк, Мартинес (Пепелу, 79), Кампанья (Мальса, 58), Мелеро, Кантеро (Дани Гомес, 59), Рохер Марти (Сон, 75), Моралес.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия, Меркеланс (Паласон, 14), Трехо (Унаи Лопес, 66), Гарсия, Сисс (Оскар Валентин, 66), Комесанья, Нтека (Бебе, 73).
Предупреждения:
Мартинес (16), Сисс (43), Моралес (45), Комесанья (45), Гарсия (54), Мальса (66), Балиу (82).

 

Атлетик – Мальорка 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
11 сентября, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Вивиан, 2:0 – 74 Уильямс.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 63), Венседор (Саррага, 63), Дани Гарсия (Весга, 73), Муниаин, Уильямс (Серрано, 83), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63).
МальоркаРейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Кубо (Пратс, 77), Дани Родригес, Баба (Батталья, 73), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Фер Ниньо.
Предупреждения:
Дани Гарсия (60), Баба (65), Седлар (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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