US Open. Финал. Медведев сыграет с Джоковичем. Матч начнется в 23:00 по Москве

В финале US Open вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с лидером рейтинга Новаком Джоковичем. Матч начнется в 23:00 по Москве. Мы проведем текстовый онлайн.
Медведев в случае победы станет шестым российским чемпионом «Большого шлема» в одиночном разряде. До него ТБШ выигрывали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.
Джокович в воскресенье может стать четвертым игроком в истории профессионального тенниса, взявшим все четыре ТБШ в одном сезоне. До него это удавалось только Роду Лэйверу (1969), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф, которая в 1988-м собрала Золотой шлем – выиграла все четыре ТБШ и золото Олимпиады.
Сетка турнира здесь. Все результаты здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
30 августа – 12 сентября 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
- Дата проведения
- 12 сентября, 23.00