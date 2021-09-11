US Open. Финал. Медведев сыграет с Джоковичем. Матч начнется в 23:00 по Москве

В финале US Open вторая ракетка мира сыграет с лидером рейтинга . Матч начнется в 23:00 по Москве. Мы проведем текстовый онлайн.

Медведев в случае победы станет шестым российским чемпионом «Большого шлема» в одиночном разряде. До него ТБШ выигрывали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.

Джокович в воскресенье может стать четвертым игроком в истории профессионального тенниса, взявшим все четыре ТБШ в одном сезоне. До него это удавалось только Роду Лэйверу (1969), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф, которая в 1988-м собрала Золотой шлем – выиграла все четыре ТБШ и золото Олимпиады.

Сетка турнира здесь. Все результаты здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

30 августа – 12 сентября 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал