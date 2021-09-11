Гран-при Италии-2021. Риккардо выиграл гонку, Норрис – 2-й, Боттас – 3-й, Хэмилтон, Ферстаппен, Мазепин сошли

В Монце завершился Гран-при Италии-2021 «Формулы-1».

За ходом заезда можно было наблюдать вместе с нашим онлайном:

Ферстаппен стартует с поула в Монце, Хэмилтон – четвертый

Автодром Монца, Монца

12 сентября 2021 года

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Макларен») – 53 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +1,747

3. Валттери Боттас («Мерседес») +4,921

4. Шарль Леклер («Феррари») +7,309

5. Серхио Перес («Ред Булл») +8,723

6. Карлос Сайнс («Феррари») +10,535

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +15,804

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +17,201

9. Джордж Расселл («Уильямс») +19,742

10. Эстебан Окон («Альпин») +20,868

11. Николас Латифи («Уильямс») +23,743

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +24,621

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +27,216

14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +29,216

15. Мик Шумахер («Хаас») +51,088

Сошли:

16. Никита Мазепин («Хаас»)

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

19. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

Гран-при Италии-2021. Боттас выиграл спринт-квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Риккардо – 3-й, Мазепин – 17-й

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