Владимир Путин о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде: «Это же не военные учения. Покажите, как выставляются оценки»

Президент России Владимир Путин поделился мнением о судействе в художественной гимнастике на Олимпаде-2020 в Токио.
Первое место заняла Линой Ашрам из Израиля, россиянка Дина Аверина завоевала серебро, Арина Аверина показала четвертый результат.
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать (протоколы)? Покажите, как выставляются оценки.
Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!
Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!
Ну ничего, мы крепче будем!» – сказал Путин во время встречи с российскими участниками Олимпиады в Кремле.
«Мы проигрываем, не имея на это оснований. Вот вам и политика». Что сказала Ирина Винер, оказавшись перед Путиным