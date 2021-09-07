Владимир Путин о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде: «Это же не военные учения. Покажите, как выставляются оценки»

Президент России Владимир Путин поделился мнением о судействе в художественной гимнастике на Олимпаде-2020 в Токио.

Первое место заняла из Израиля, россиянка завоевала серебро, показала четвертый результат.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать (протоколы)? Покажите, как выставляются оценки.

Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!

Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!

Ну ничего, мы крепче будем!» – сказал Путин во время встречи с российскими участниками в Кремле.

«Мы проигрываем, не имея на это оснований. Вот вам и политика». Что сказала Ирина Винер, оказавшись перед Путиным