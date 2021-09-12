Даниил Медведев: «Хочу извиниться перед Джоковичем и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился»

Чемпион US Open Даниил Медведев прокомментировал победу над в финале (6:4, 6:4, 6:4).

Россиянин не позволил первой ракетке мира собрал календарный Большой шлем и сам выиграл первый ТБШ.

«Первый раз так нервничаю, когда произношу речь.

Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился.

Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: (обращается к Джоковичу) для меня ты – величайший теннисист в истории.

Теперь хочу поблагодарить свою команду. Всех, кто здесь: Даша, Оливер, Жиль, Франциска. И всех, кто смотрел матч [по телевизору]. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире «Большого шлема» был непрост – спасибо, что вы все время были рядом.

Спасибо и вам (обращается к болельщикам на трибунах): сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам».

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