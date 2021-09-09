«Нижний Новгород» Кержакова обыграл «Динамо» в Москве. Н’Жи не забил с пенальти на 89-й минуте

дома уступил (1:2) в рамках 7-го тура .

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

Счет в матче открыл . Во втором тайме за забили и Николай Калинский.

На 89-й минуте «Динамо» могло уйти от поражения, но удар с пенальти отбил вратарь .