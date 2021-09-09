«Нижний Новгород» Кержакова обыграл «Динамо» в Москве. Н’Жи не забил с пенальти на 89-й минуте

«Динамо» дома уступил «Нижнему Новгороду» (1:2) в рамках 7-го тура РПЛ.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
Счет в матче открыл Денис Макаров. Во втором тайме за «Нижний Новгород» забили Игорь Горбунов и Николай Калинский.
На 89-й минуте «Динамо» могло уйти от поражения, но удар Клинтона Н’Жи с пенальти отбил вратарь Артур Нигматуллин.
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Лаксальт, Шиманьски, Моро (Грулев, 86), Фомин (Скопинцев, 80), Тюкавин (Н`Жи, 71), Макаров, Захарян.
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Нижний Новгород –
Нигматуллин, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Гоцук, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Каккоев (Могилевец, 24; Ткачук, 73), Эннин, Баляй (Горбунов, 60).
- Удаление:
- Масоэро (88).