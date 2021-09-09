«Нижний Новгород» Кержакова обыграл «Динамо» в Москве. Н’Жи не забил с пенальти на 89-й минуте

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«Динамо» дома уступил «Нижнему Новгороду» (1:2) в рамках 7-го тура РПЛ.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

Счет в матче открыл Денис Макаров. Во втором тайме за «Нижний Новгород» забили Игорь Горбунов и Николай Калинский.

На 89-й минуте «Динамо» могло уйти от поражения, но удар Клинтона Н’Жи с пенальти отбил вратарь Артур Нигматуллин.

Динамо – Нижний Новгород 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Макаров, 1:1 – 75 Горбунов, 1:2 – 83 Калинский.
ДинамоШунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Лаксальт, Шиманьски, Моро (Грулев, 86), Фомин (Скопинцев, 80), Тюкавин (Н`Жи, 71), Макаров, Захарян.
Нижний НовгородНигматуллин, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Гоцук, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Каккоев (Могилевец, 24; Ткачук, 73), Эннин, Баляй (Горбунов, 60).
Предупреждения:
Масоэро (8), Юлдошев (57), Варела (71).
Удаление:
Масоэро (88).

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