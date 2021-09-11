КХЛ. «Амур» примет московское «Динамо», СКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» против минского «Динамо»

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В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» примет московское «Динамо», СКА сыграет с «Торпедо» на выезде, «Ак Барс» будет противостоять минскому «Динамо». 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Динамо Москва
Дата проведения
12 сентября, 10.00, «KGU SZK Platinum-Arena»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Локомотив
Дата проведения
12 сентября, 17.00, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Автомобилист
Дата проведения
12 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – СКА
Дата проведения
12 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Ак Барс
Дата проведения
12 сентября, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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