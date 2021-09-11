КХЛ. «Амур» примет московское «Динамо», СКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» против минского «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» примет московское «Динамо», СКА сыграет с «Торпедо» на выезде, «Ак Барс» будет противостоять минскому «Динамо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 сентября, 10.00, «KGU SZK Platinum-Arena»
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.00, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.