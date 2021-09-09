Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией», «Рома» – «Сассуоло»

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В 3-м туре Серии А в субботу «Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2), «Аталанта» Алексея Миранчука уступила «Фиорентине» Александра Кокорина (1:2).

В воскресенье «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» (2:2), «Милану» противостоит «Лацио».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Верона».

Чемпионат Италии

3-й тур

Сампдория – Интер 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
12 сентября, 13.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Димарко, 1:1 – 33 Йосида, 1:2 – 44 Мартинес, 2:2 – 47 Ауджелло.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Куальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д`Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).
Предупреждения:
Брозович (22), Торсбю (35), Берешиньски (66), Колли (82), Адриен Силва (88), Джеко (89), Корреа (90), Видаль (90).

 

Торино – Салернитана 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
12 сентября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Санабрия, 2:0 – 65 Бремер, 3:0 – 87 Побега, 4:0 – 90 Лукич.
ТориноМилинкович-Савич, Синго, Родригес (Буонджорно, 62), Бремер, Зима, Ансальди (Айна, 74), Линетти (Побега, 74), Лукич, Мандрагора, Пьяца (Прат, 74), Санабрия (Ринкон, 85).
СалернитанаБелец, Страннберг, Дьомбер (Рибери, 67), Гальоло, Руджери (Раньери, 46), Кешрида, Оби (Кулибали, 57), Ди Таккьо, Кулибали (Скьявоне, 85), Нванкво (Джурич, 56), Бонаццоли.
Предупреждения:
Бонаццоли (42), Дьомбер (63).

 

Специя – Удинезе 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
12 сентября, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 89 Самарджич.
СпецияЗут, Феррер, Николау, Христов, Бастони (Реца, 86), Сала (Бурабия, 70), Коваленко (Агудело, 62), Маджоре, Колли (Верде, 62), Джаси (Сальседо, 86), Антист.
УдинезеСильвестри, Молина (Соппи, 87), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 87), Перейра, Уолас (Макенго, 63), Пуссетто (Бету, 63), Деулофеу (Самарджич, 81).
Предупреждения:
Пуссетто (13), Николау (14), Арслан (14).

 

Кальяри – Дженоа 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
12 сентября, 16.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16, пенальти Жоао Педро, 2:0 – 56 Чеппителли, 2:1 – 59 Дестро, 2:2 – 69 Фарес, 2:3 – 78 Фарес.
КальяриКраньо, Дзаппа (Белланова, 65), Чеппителли, Валюкевич (Касерес, 46), Карбони (Перейро, 82), Далберт, Дейола, Марин, Грасси (Нандес, 54), Жоао Педро, Кейта Бальде (Фариас, 65).
ДженоаСиригу, Сабелли (Каллон, 46), Кришито, Максимович, Бираски (Ванхойсден, 46), Камбьязо, Стураро (Фарес, 46), Туре, Ровелла, Пандев (Экубан, 60), Дестро (Бехрами, 84).
Предупреждения:
Бираски (11), Сабелли (15), Чеппителли (35), Каллон (59), Жоао Педро (62).

 

Милан – Лацио 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
МиланМеньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Флоренци, Кессиэ, Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас.
ЛациоРейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

 

Рома – Сассуоло
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Верона
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Венеция 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
11 сентября, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Анри, 0:2 – 68 Окереке, 1:2 – 89, пенальти Байрами.
ЭмполиВикарио, Стоянович (Хендерсон, 83), Луперто, Исмайли (Тонелли, 46), Маркицца, Хаас, Бандинелли (Ди Франческо, 46), Байрами, Риччи (Штулац, 62), Манкузо (Пинамонти, 62), Кутроне.
ВенецияЛедзерини (Мяенпяа, 46), Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Шнегг (Молинаро, 46), Вакка (Окереке, 67), Фьордилино (Чрнигой, 54), Бузио, Араму (Хейманс, 33), Анри, Юнсен.
Предупреждения:
Исмайли (7), Араму (15), Ледзерини (34), Хаас (44), Юнсен (45), Хейманс (86), Мяенпяа (88).

 

Наполи – Ювентус 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Мората, 1:1 – 57 Политано, 2:1 – 85 Кулибали.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз (Унас, 46), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90), Инсинье (Зелиньски, 73).
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (де Лигт, 57), Маккенни (Рэмзи, 72), Локателли, Рабьо, Бернардески, Мората (Кин, 82), Кулусевски.
Предупреждения:
Элмаз (31), Локателли (45), Лосано (88).

 

Аталанта – Фиорентина 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33, пенальти Влахович, 0:2 – 49, пенальти Влахович, 1:2 – 65, пенальти Сапата.
АталантаСпортьелло, Толои, Паломино, Гимшити, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич (Иличич, 82), Миранчук (Малиновский, 50), Пессина (Копмейнерс, 85), Мэле (Гозенс, 50), Сапата (Пикколи, 82).
ФиорентинаТерраччано, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Торрейра (Амрабат, 66), Данкан (Кастровилли, 76), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).
Предупреждения:
Мэле (31), Сапата (33), Бонавентура (45), Игор Жулио (56), Миленкович (74), Гозенс (76), Одриосола (81), Фройлер (86), Паломино (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Серии А

Таблица Серии А

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