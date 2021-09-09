Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией», «Рома» – «Сассуоло»

В 3-м туре Серии А в субботу «Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2), «Аталанта» Алексея Миранчука уступила «Фиорентине» Александра Кокорина (1:2).

В воскресенье «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» (2:2), «Милану» противостоит «Лацио».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Верона».

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3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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