Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией», «Рома» – «Сассуоло»

В 3-м туре Серии А в субботу «Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2), «Аталанта» Алексея Миранчука уступила «Фиорентине» Александра Кокорина (1:2).
В воскресенье «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» (2:2), «Милану» противостоит «Лацио».
Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Верона».
3-й тур
- Дата проведения
- 12 сентября, 13.30, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Куальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д`Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).
- Предупреждения:
- Брозович (22), Торсбю (35), Берешиньски (66), Колли (82), Адриен Силва (88), Джеко (89), Корреа (90), Видаль (90).
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Милинкович-Савич, Синго, Родригес (Буонджорно, 62), Бремер, Зима, Ансальди (Айна, 74), Линетти (Побега, 74), Лукич, Мандрагора, Пьяца (Прат, 74), Санабрия (Ринкон, 85).
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Салернитана –
Белец, Страннберг, Дьомбер (Рибери, 67), Гальоло, Руджери (Раньери, 46), Кешрида, Оби (Кулибали, 57), Ди Таккьо, Кулибали (Скьявоне, 85), Нванкво (Джурич, 56), Бонаццоли.
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.00, «Альберто Пикко»
- Гол:
- 0:1 – 89 Самарджич.
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Специя –
Зут, Феррер, Николау, Христов, Бастони (Реца, 86), Сала (Бурабия, 70), Коваленко (Агудело, 62), Маджоре, Колли (Верде, 62), Джаси (Сальседо, 86), Антист.
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Удинезе –
Сильвестри, Молина (Соппи, 87), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 87), Перейра, Уолас (Макенго, 63), Пуссетто (Бету, 63), Деулофеу (Самарджич, 81).
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 16, пенальти Жоао Педро, 2:0 – 56 Чеппителли, 2:1 – 59 Дестро, 2:2 – 69 Фарес, 2:3 – 78 Фарес.
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Кальяри –
Краньо, Дзаппа (Белланова, 65), Чеппителли, Валюкевич (Касерес, 46), Карбони (Перейро, 82), Далберт, Дейола, Марин, Грасси (Нандес, 54), Жоао Педро, Кейта Бальде (Фариас, 65).
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Дженоа –
Сиригу, Сабелли (Каллон, 46), Кришито, Максимович, Бираски (Ванхойсден, 46), Камбьязо, Стураро (Фарес, 46), Туре, Ровелла, Пандев (Экубан, 60), Дестро (Бехрами, 84).
- Предупреждения:
- Бираски (11), Сабелли (15), Чеппителли (35), Каллон (59), Жоао Педро (62).
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Флоренци, Кессиэ, Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас.
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Лацио –
Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.00, «Карло Кастеллани»
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Эмполи –
Викарио, Стоянович (Хендерсон, 83), Луперто, Исмайли (Тонелли, 46), Маркицца, Хаас, Бандинелли (Ди Франческо, 46), Байрами, Риччи (Штулац, 62), Манкузо (Пинамонти, 62), Кутроне.
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Венеция –
Ледзерини (Мяенпяа, 46), Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Шнегг (Молинаро, 46), Вакка (Окереке, 67), Фьордилино (Чрнигой, 54), Бузио, Араму (Хейманс, 33), Анри, Юнсен.
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз (Унас, 46), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90), Инсинье (Зелиньски, 73).
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (де Лигт, 57), Маккенни (Рэмзи, 72), Локателли, Рабьо, Бернардески, Мората (Кин, 82), Кулусевски.
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Спортьелло, Толои, Паломино, Гимшити, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич (Иличич, 82), Миранчук (Малиновский, 50), Пессина (Копмейнерс, 85), Мэле (Гозенс, 50), Сапата (Пикколи, 82).
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Фиорентина –
Терраччано, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Торрейра (Амрабат, 66), Данкан (Кастровилли, 76), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).
- Предупреждения:
- Мэле (31), Сапата (33), Бонавентура (45), Игор Жулио (56), Миленкович (74), Гозенс (76), Одриосола (81), Фройлер (86), Паломино (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.